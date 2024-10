«12 pavos reales, un rinoceronte y una lucha en el agua con tiburones»: «Gladiator II» conseguirá efectos especiales

Qué pasa cuando cruzas un rinoceronte, un tiburón y una manada de babuinos? Obtienes una película «Gladiator 2» con VFX. Pero antes de estrenar la segunda película, el director ya ha empezado con la tercera.

Acerca de los animales y los efectos CGI en la película dijo director Ridley Scott para la revista Total Film:

Gracias al avance de los efectos de vídeo desde «Gladiator» 2000, la secuela no sólo exhibe una sorprendente menagerie, sino que también da vida a la idea de una pelea de rinocerontes que el director tuvo que cancelar hace un cuarto de siglo.

«La tecnología informática nos ha permitido hacer cosas que al principio no podíamos. Queríamos tener un rinoceronte en la primera película. Recuerdo que hablé con los instructores porque era demasiado caro hacerlo solo con gráficos por ordenador, y me explicaron, entre otras cosas, que una vez que el rinoceronte se mueve, no puedes pararlo», explica el productor Douglas Wick.