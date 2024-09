«Esto es la Antigua Roma, hermano»: otro rapero se implicó en la promo de «Gladiator II» tras el escándalo con Jay-Z

En este momento trailer «Gladiator 2» con música de Jay-Z recogió casi 300 mil dislikes. A pesar de ello, en la publicidad de la película también participó el rapero Megan Thee Stallion.

La campaña publicitaria de «Gladiator II» parece intentar combinar la historia antigua con la cultura pop moderna para atraer a los espectadores más jóvenes. Sin embargo, los fans del género no están muy contentos con esto. El tráiler de la película ha desatado la polémica sobre la posibilidad de combinar el rap con una narración histórica e incluso sobre la autenticidad de la propia película.

Megan Thee Stallion has recorded a brand new version of “We Will Rock You” for a ‘GLADIATOR II’ themed Pepsi and NFL ad.

The ad will also feature Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry and Justin Jefferson. pic.twitter.com/z68rpcvmEe

— Film Updates (@FilmUpdates) September 5, 2024