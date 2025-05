Bella Ramsay, de la serie The Last of Us, opta al papel de Juana de Arco en la nueva película de Warner Bros.

La estrella de Juego de Tronos» y The Last of Us Bella Ramsay podría haber conseguido su próximo papel — después de Liana Mormont y Ellie, la actriz de 21 años intentará encarnar a la guerrera francesa Juana de Arco en la nueva película de Warner Bros.

Según el informador Daniel Richtman (vía World of Reel), será dirigida por Baz Luhrmann, conocido por el biopic «Elvis» y su trabajo en «Moulin Rouge!» y «El gran Gatsby», mientras que Ramsay está en conversaciones para interpretar el papel protagonista (no se han revelado otros candidatos).

La próxima película se define como una «historia épica sobre Juana de Arco, una joven campesina francesa que creía que Dios la enviaba para liderar un ejército y salvar a su país durante la Guerra de los Cien Años». No está claro qué aportará la adaptación cinematográfica, dado que Roberto Rossellini, Victor Fleming, Luc Besson y, más recientemente, Bruno Dumont han llevado a la pantalla la historia de la guerrera, pero se especula con que, al menos con Ramsay en el papel protagonista, la película atraerá mucha atención.

Los creadores de la serie The Last of Us siguen recibiendo críticas despiadadas por elegir a una actriz para interpretar a Ellie, y con la segunda temporada, estas críticas no han hecho más que intensificarse. En el segundo juego, el personaje ya era mayor y estaba más desarrollado físicamente, mientras que Bella se mantenía en sus parámetros anteriores, aunque admitió que asistía a agotadores entrenamientos.

En una entrevista reciente, la propia actriz compartió su opinión sobre estas diferencias y, entre otras cosas, dijo que retirado de las redes sociales por incitación al odio.

«Estaba muy obsesionada con el aspecto de Ellie en el juego… incluso en lo que respecta a los músculos. Obviamente, mi tipo de cuerpo es diferente. Fue muy difícil deshacerme de la idea de que no me parecía a la imagen creada para el juego… Hablé mucho con Craig (Craig Mazin, showrunner) sobre ello, y él nunca tuvo esas expectativas para mí. Quería que me viera fuerte y me sintiera fuerte, que mi comportamiento, mi postura, mi confianza».

Cabe destacar que no sólo Ramsay, sino también Caitlin Deaver, que apareció en la segunda temporada como Abby, recibieron el odio de los fans de The Last Of Us. En este caso, además de las críticas por la incoherencia física con la imagen del juego, la actriz también recibió una porción de odio por las acciones de su personaje, lo que llevó al equipo a implican seguridad adicional para el tiroteo.

La serie «The Last of Us» — es una adaptación de los juegos postapocalípticos de la serie The Last of Us de Naughty Dog. La primera temporada contaba la historia del contrabandista Joel (Pedro Pascal), encargado de guiar a la adolescente Ellie (Ramsay) por las regiones estadounidenses devastadas por una pandemia de hongos parasitarios. La segunda tiene lugar cinco años después y cuenta con los personajes clave de The Last of Us Part 2.

La segunda temporada de la serie The Last Of Us difusión en HBO y Max a partir del 13 de abril (con doblaje oficial en ucraniano, la serie está disponible en Megogo) — Actualmente se pueden ver 4 episodios de un total de 7. Primeras críticas de los medios de comunicación fueron en general positivaspero con descontento por el abrupto final; mientras que la puntuación del público rozó un desastroso 53% en Rotten Tomatoes (de nuevo, mayoritariamente con críticas al reparto).

La tercera temporada oficialmente en desarrollopero es probable que no debute antes de 2 años.