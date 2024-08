La actriz que interpreta a Abby en «The Last Of Us» fue contratada como guardaespaldas — por el discurso de odio contra su personaje

En la segunda temporada «The Last Of Us» la actriz Caitlin Deaver fue elegida para el papel de AbbySin embargo, esta elección fue criticada en un primer momento porque el físico de la actriz se aleja ligeramente de la imagen prevista en The Last of Us Part II.

Otros problemas adicionales para la actriz fueron causados por el odio hacia el propio personaje, que llevó a contratar a Deaver como guardaespaldas durante el rodaje.

«Hay gente que odia de verdad a Abby, que en realidad es un personaje de ficción y no una persona real. Por eso Caitlyn tuvo que contratar seguridad extra durante el rodaje», dijo la coprotagonista de Deaver, Isabela Merced (vía Screen Runt).

La propia Merced interpreta a Dinah — otro personaje extraído del juego de la serie, y ha dicho anteriormente que jugó a las dos partes de The Last of Us todo el fin de semana para clasificarse para la audición.

Bella Ramsay y Pedro Pascal retoman los papeles de Ellie y Joel en la segunda temporada, mientras que entre los recién llegados se encuentran Young Masino como Jesse, además de Merced y Deaver. Además, su personaje Isaac de los juegos doblada en televisión por Geoffrey Wright.

Dato curioso: Caitlin Deaver se parece muchísimo a Ellie en los juegos de The Last of Us, y fueron sus fans los que promovieron el papel cuando apareció la idea de una adaptación cinematográfica en la década de 2010. La actriz también interpretó el papel de la hija de Nathan Drake en el epílogo de Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.

La temporada debut de la serie, basada en los acontecimientos de The Last of Us, lanzada para PS3 en 2013, constó de 9 episodios, que se emitieronbatiendo constantemente récords de visitas. Posteriormente «El último de nosotros»nominado a 24 premios «Emmy» y acabó ganando ocho trofeos. Se anunció dos semanas después de la emisión del último episodio de la primera, en marzo del año pasado.

La segunda temporada de la serie seguirá el argumento de The Last of Us Part 2. Anteriormente, HBO anuncióun nuevo equipo de directoresque se ha unido a la segunda temporada de «The Last of Us —, dirigida por Mark Milord, que trabajó en «The Heirs — y «Game of Thrones —. Craig Mazin y Neil Druckman siguen siendo los showrunners y productores ejecutivos de la serie.

Todavía no se ha anunciado la fecha exacta del estreno de la segunda temporada de «The Last Of Us», pero está prevista provisionalmente para 2025.