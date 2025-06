CD Projekt RED prepara un gran parche 2.3 para Cyberpunk 2077 — Los fans esperan que sea DLC

CD Projekt RED ha confirmado oficialmente el desarrollo de un nuevo parche para Cyberpubk 2077 — los fans sugieren que será algo más que una actualización.

Antes de este anuncio, el estudio situaba la expansión Phantom Liberty como la última gran adición de contenido. Pero los desarrolladores decidieron darle otra oportunidad al juego para continuar tras la adaptación del juego a Switch 2.

El anuncio se hizo durante la emisión REDstreamsdonde el equipo habló de las perspectivas de Switch 2. Alicia Kozera, Community Manager de CDPR, confirmó que se está trabajando activamente en la actualización y dio como fecha exacta de lanzamiento el 26 de junio. Los detalles de los cambios aún se mantienen en secreto, pero se promete que se revelarán más cerca del lanzamiento del parche.

Junto con la declaración oficial, el director de la comunidad global de CD Projekt RED Marcin Momot ha compartido una imagen de V — el protagonista del juego — con el pie de foto «Todavía no hemos terminado». El director de la aventura de Cyberpunk 2077 Pavel Sasko volvió a publicar el tuit y añadió que habían estado trabajando en la actualización en secreto. Los fans creen que esta publicación es una pista directa de una nueva historia.

Yes, 2.3 for #Cyberpunk2077 is coming, we have been cooking for you in secret for a bit. As usual, I’m taking care of the update personally and we will communicate more, when it’s ready. Much love chooms 🥰 https://t.co/Ua7uBpa1z8

Aunque los indicios de DLC comenzaron a difundirse el 27 de marzo. Luego, el cuenta oficial juegos en X (antes Twitter) publicó un breve vídeo con varios caracteres y seis «datos cifrados». El pie de foto del CDPR dice: «Oh, y no te preocupes por el aviso de datos encriptados. ¡Sólo es un fallo del sistema! ¿O no?».

Birthdays… They’ll creep up on you before you know it! 👴🏼👵🏼

That’s why we’ve prepped this Cyberpunk 2077 anniversaries and character birthdays cheatsheet! 🗓

Oh, and don’t worry about the encrypted data warning. Just a glitch in the system! Or is it? 👀 pic.twitter.com/NcfOkBkgJA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 27, 2025