China fabrica su primera GPU de 6nm: rendimiento de la NVIDIA RTX 4060

Resulta que algo interesante está ocurriendo en el mundo de las tarjetas de vídeo no sólo en los laboratorios de Nvidia, AMD o Intel. La empresa china Lisuan Technology informó ha anunciado el exitoso lanzamiento de su primera GPU propia, la G100, basada en la arquitectura TrueGPU. Esta tarjeta gráfica es la primera de China fabricada con una tecnología de proceso de 6 nanómetros. Aunque aún queda mucho para que llegue a las tiendas, el acontecimiento es de gran trascendencia — no sólo para la propia compañía, sino para toda la industria china.

Lisuan Technology

Lisuan Technology es una joven empresa china fundada en 2021 por veteranos del sector con más de 25 años de experiencia en Silicon Valley. Ha pasado a formar parte de una nueva oleada de actores en el sector chino de las GPU, junto con Moore Threads (2020) y Biren (2019). Estas empresas surgieron como respuesta a la necesidad de independencia tecnológica de China — especialmente tras las restricciones de acceso a chips modernos.

La GPU G100 se basa en una arquitectura TrueGPU propia. A diferencia de otras empresas chinas, Lisuan no licencia diseños ajenos, sino que lo crea todo desde cero. Se trata de una afirmación seria, dada la complejidad de las GPU modernas.

Lo que hay que saber sobre el G100

Lisuan Technology afirma que el G100 se fabrica mediante un proceso de 6 nanómetros, aunque no dice quién es el fabricante real. Debido a las restricciones a la exportación de EE.UU., está claro que no se trata de Samsung ni de TSMC. Lo más probable es que se trate de una fábrica china SMIC, que ya produce chips de 6 nm para Huawei (en particular, para su procesador Ascend 920 AI).

Todavía no hay especificaciones oficiales, pero se rumorea que el G100 puede mostrar un rendimiento al nivel de GeForce RTX 4060. Esto suena muy ambicioso, teniendo en cuenta que la RTX 4060 —, aunque no es el tope de gama, es un representante muy fuerte de la generación anterior de Nvidia.

Se espera que la G100 tenga suficiente memoria de vídeo, un consumo de energía moderado y soporte para todas las API clave: DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 y OpenGL 3.0. Si esto es cierto, podemos hablar de una GPU de juegos potencialmente decente.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

El desarrollo de G100 comenzó en 2021. Lisuan planeaba lanzar el chip en 2023, pero las dificultades financieras casi llevaron a la empresa a la quiebra. Solo gracias a una inyección de emergencia de 27,7 millones de dólares de su matriz, Dongxin Semiconductor, la empresa consiguió seguir trabajando.

A principios de 2024, la fábrica empezó a producir los primeros chips G100 y superó con éxito el lanzamiento. Lisuan se centra ahora en la verificación de hardware y software y en la optimización de controladores.

¿Y ahora qué?

El chip G100 se encuentra actualmente en fase de pruebas de producción, lo que supone un importante hito técnico y financiero. Lisuan espera poner a la venta los primeros lotes limitados en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, es probable que la producción en masa no comience hasta 2026.

Competir con Nvidia o AMD desde el primer momento es poco realista. Pero si la G100 muestra un rendimiento estable, incluso al nivel de la RTX 4060, será un gran logro para China.

Últimamente, China está intentando reducir su dependencia tecnológica de Occidente. Recientemente, Xiaomi introdujo propio y potente chip móvil XRING O1, así como planos lanzan versiones más asequibles y módems propietarios.