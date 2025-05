Como Apple: Xiaomi planea crear procesadores económicos y módems propios

En los últimos años, los fabricantes de smartphones han buscado cada vez más formas de reducir su dependencia de terceros fabricantes. Un ejemplo es Apple, que abandonó los procesadores Intel en sus ordenadores y se pasó por completo a sus propios chipsets. Este enfoque permite un mejor control sobre el contenido «de los dispositivos» y una mejor optimización. Uno de los últimos ejemplos de independencia del procesador es Xiaomi, que la semana pasada introdujo su propio y potente chip móvil — XRING O1. Este paso marcó no solo el lanzamiento de otro buque insignia, sino una dirección estratégica que podría tener un impacto significativo en el mercado Android en los próximos años.

El primer procesador móvil Xiaomi XRING O1 ha llamado mucho la atención. Este chip se basa en la tecnología de proceso de 3nm de segunda generación y cuenta con 19.000 millones de transistores. Cuenta con una CPU de 10 núcleos, una GPU Immortalis-G925 de 16 núcleos y una NPU de 6 núcleos con un rendimiento de 44 TOPS para tareas de inteligencia artificial. Además, está equipado con un ISP de cuarta generación para trabajar con cámaras.

Los primeros dispositivos basados en XRING O1 serán el buque insignia Smartphones Xiaomi 15S Pro y tabletas Pad 7 Ultra — inicialmente sólo para el mercado nacional chino. Al mismo tiempo, la empresa firmó un nuevo acuerdo con Qualcomm en el suministro de chipsets Snapdragon, pero está claro que Xiaomi quiere tener una opción de reserva en medio de la inestabilidad política mundial.

Una noticia no menos interesante vino del presidente de la compañía, Lu Weibin. Dejó claro que Xiaomi no se limitará a los buques insignia y que, en el futuro, sus propios chips podrían aparecer en smartphones de gama media e incluso económica. Según él, lo más difícil es fabricar un chip potente y eficiente para el buque insignia. Y si la empresa ya ha hecho frente a esta tarea, será mucho más fácil crear modelos más sencillos.

Insiders confirman que XRING ya no es un experimento, sino una división en toda regla con un gran equipo de especialistas. Es probable que Xiaomi se inspire en el ejemplo de Apple, que no sólo ha creado sus propios procesadores, sino también módems. Weibin declaró explícitamente que la compañía está trabajando en su propio módem que soportará 4G, 5G e incluso 3G — todo dentro de una misma arquitectura. Esto permitirá a Xiaomi integrar aún más los componentes de software y hardware y ofrecer soluciones completas.

Xiaomi gives itself 5-10 years to achieve reasonable financial model with smartphone chips. XRING's initial focus is flagship only and Xiaomi will look into developing multi-mode 5G chips in the future. Says it's early to talk about incremental GM. pic.twitter.com/gimKuzFOX5

— Sravan Kundojjala (@SKundojjala) May 27, 2025