Clair Obscur: Expedition 33 vendió 3,3 millones de copias en 33 días — Sandfall habla de una posible secuela

Con Clair Obscur: Expedition 33 se produjo una auténtica magia de cifras — el juego se vendió 3,3 millones de veces en sólo 33 días tras su lanzamiento. Y Sandfall no se va a detener ahí.

El número de ventas fue confirmado por el editor Kepler Interactive y el desarrollador Sandfall Interactive. Sin embargo, no tuvieron en cuenta el número de descargas en Game Pass. Así que, a pesar del potente competidor — El remaster de Oblivion de Bethesda — un RPG por turnos, consiguió abrirse paso y convertirse en un éxito. El primer Clair Obscur vendió un millón de ejemplares en sólo tres días después de la liberación.

Con este lanzamiento como telón de fondo, Sandfall ya está pensando en una posible secuela. François Meriss, director de operaciones de Sandfall Interactive, ha declarado que el equipo está planeando un nuevo proyecto. Según él, el director Guillaume «tiene muchas ideas para el próximo» proyecto y ya está esperando para ponerse manos a la obra. Por cierto, Fue él quien una vez decidió que estaba cansado de Ubisoft y empezó a crear este exitoso juego de rol.

«Seguro que habrá otro videojuego», — dice François Meriss.

Aún no hay detalles sobre el argumento o la ambientación, pero está claro que el estudio está dispuesto a subir la apuesta. Aún no se sabe si está prevista una secuela o un juego completamente distinto. Sin embargo, se puede afirmar que, tras este lanzamiento, el equipo ha adquirido más experiencia, dispone de más recursos financieros y cuenta con la confianza de los jugadores. No es de extrañar que los desarrolladores quieran aprovechar la oportunidad mientras Clair Obscur: La Expedición 33 se sube a la ola del éxito en el género de los RPG. Aunque podría haber sido un juego completamente diferente, si los desarrolladores no hubieran renunciado a los aliens y zombies.

Ahora tenemos que esperar el anuncio oficial u otros detalles del próximo juego de Sandfall. También queda la duda de si el estudio lanzará DLC para Expedition 33. Al principio, los desarrolladores dijeron que planeaban un pack de expansión, pero tras el enorme éxito, decidieron posponer los planes y reconsiderarlos. Aunque no hay anuncio oficial, es posible que los desarrolladores se centren más en el nuevo proyecto para no estropear accidentalmente lo que tienen. O, por el contrario, se les ocurra una idea aún mejor que la que tenían al principio.

