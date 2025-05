Un jugador de Oblivion robó más de 1 millón de objetos y recibió 55.000 años de cárcel — Tamriel ya se habría extinguido

El ladrón más notorio de Oblivion Remastered fue enviado a prisión durante 55.000 años por un atraco millonario — podría haber sobrevivido no solo a los acontecimientos de Skyrim, sino a todo Tamriel.

El usuario bajo el sobrenombre Scribe_of_Satire decidió que Tamriel llevaba una vida de lujo y organizó el mayor atraco de la historia del juego. El jugador robó más de 1 millón de objetos y se puso sobre él una recompensa « Recompensa en el juego «sobre la cabeza de un jugador, que fija el sistema cuando un jugador infringe la ley de 2.100 millones de oro. Y su detención perturbó el tiempo de juego.

«Para los que se preguntan qué pasa si vas a la cárcel con una recompensa de más de 2.000 millones, ¡aquí tienes!» — escribe Scribe_of_Satire.

Tras la captura del célebre ladrón, fue condenado a 55.000 años de prisión. Al mismo tiempo, no había asesinatos, asaltos ni otros delitos violentos en su «historial». Todo lo que robaba era puro botín a una escala masiva que ni siquiera el juego podía manejar. El calendario del juego estaba roto: una vez pasado el plazo, la fecha saltaba a menos — el juego pensaba que era el 9818 de la Tercera Edad. Como referencia, Oblivion tiene lugar en la Tercera Edad de 433.

Cómo batir el récord de Scribe_of_Satire es un misterio. Anteriormente, el récord estaba en 19 años de prisión, así como los 66 años que pasó el jugador atrapado en su propio hechizo de parálisis. Pero esto no está ni siquiera cerca de superar los 55 mil años de prisión simplemente porque un jugador «tomó prestado» demasiado bien de las casas de otras personas. Me pregunto si estos 55 mil años serían suficientes para esperar el evento TES6? Bueno, después de tanto tiempo, el héroe apenas necesita salvar Tamriel del Príncipe Daédrico de la Destrucción Merunes Dagon. Puede que el emperador Uriel Septimus VII mirara a Scribe_of_Satire y pensara: «¿A quién *** he confiado el destino de Tamriel?».

Por cierto, el juego sí te permitía cumplir tu condena. Es que el cronómetro se rompió durante ese tiempo y el reloj retrocedió. No es la primera vez que se engaña a los jugadores «en un remaster de Oblivion, ya que alguien anteriormente afirmó haber encontrado un caballo fantasma único. Otro jugador gastó una cantidad insana de oro sólo para salvar a un PNJ esquizoide inadecuado. Esta cantidad le habría bastado para comprar su propia casa.

Fuente: Games Radar