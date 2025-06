Conoce 007 First Light — un nuevo juego de James Bond de los creadores de Hitman. El anuncio completo tendrá lugar el 7 de junio

Esta semana, IO Interactive presentará por primera vez un juego de James Bond llamado 007 First Light. La presentación está prevista para el 7 de junio en el Summer Game Fest 2025.

El proyecto Bond se mostró por primera vez en 2020, con el nombre de Project 007. Durante casi cinco años, no hubo detalles, capturas de pantalla ni detalles sobre su jugabilidad. Pero IO Interactive ha dado un paso adelante — en la página oficial del juego en X (Twitter) el estudio publicó una imagen de First Light 007 y una frase sobre el anuncio del juego esta semana.

Se espera que tras este primer paso público, los desarrolladores muestren el juego, que contará la historia de la formación del joven agente 007. La idea del proyecto fue expresada anteriormente por el CEO de IO Interactive, Hakan Abraham, en una entrevista con IGN.

En 2024, Amazon MGM adquirió el juego, por lo que 007 First Light será el primer «Bond canónico» para el mundo de los videojuegos. No se sabe qué esperar exactamente del proyecto, pero la imagen muestra una silueta inmóvil de James Bond bajo un haz de luz. Probablemente, lleva en la mano una pistola Walther PPK, y el clásico esmoquin ha sido sustituido por una moderna chaqueta de bombardero.

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb

— 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025