Death Stranding 2 — Hideo Kojima mostró una cutscene con nuevos personajes

En el Summer Game Fest 2025, Hideo Kojima presentó otro vídeo de Death Stranding 2: On the Beach, que saldrá este mes. El vídeo no pretende sorprender con maravillas fantásticas y no revela la jugabilidad.

El vídeo presenta a dos nuevos personajes: Lucy (Alyssa Jung) y Neil (Luca Marinelli). Se encuentran como si fueran dos desconocidos, pero acaban recordándose. La mujer parece avergonzada por algo del pasado, y el hombre intenta tranquilizarla. Ambos tienen las mismas marcas en los brazos en forma del signo zodiacal Cáncer. Kojima nos cuenta que Neil tiene un papel similar al del personaje de Mads Mikkelsen en el último juego.

«En DS2, Neil y Lucy — son personajes muy importantes. No puedo asegurarlo porque sería spoiler, pero se ve la marca de Cáncer en sus manos. Así que tienen una profunda conexión que se revela a lo largo de la historia,» dijo el director del juego.

Death Stranding 2 verá la reaparición de Sam Bridges y Fredgie, años después del primer juego. Varias escenas anteriores publicadas dan más pistas sobre la trama, frente a esta introducción a los personajes.

Antes, el personaje de Norman Reedus atravesó el limo negro para encontrarse con un hombre llamado Tharman y su gato volador, junto con una muñeca espeluznante. También aparecen Tumorrow (Elle Fanning) y Rainey (Kutsuna Shiori), Death Stranding 2: On the Beach saldrá a la venta el 26 de junio.

