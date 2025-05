El actor de la segunda temporada de The Last of Us impresionó a Druckmann — fue invitado a Intergalactic: The Heretic Prophet sin casting

Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, quedó tan impresionado con uno de los actores de la segunda temporada de «The Last of Us que lo quiso en su Intergalactic: The Heretic Prophet.

El guionista tomó una decisión instantánea mientras veía el sexto episodio de la segunda temporada. En él, aparece un flashback con el padre de Joel, interpretado por Tony Dalton — actor conocido por su papel en «Better Call Saul». Fue esta aparición la que impresionó tanto a Neil Druckmann que no dudó en ofrecer a Dalton un papel en juego Intergalactic.

«Se me ocurrió de inmediato, y se lo ofrecí en el acto», — dijo Druckmann.

Según él, no hubo audiciones ni pruebas — la decisión se tomó al instante. No es el primer actor de la serie que participa en el nuevo juego del estudio. Por ejemplo, Tati Gabrielle, que encarnó a Nora en «The Last of Us», interpretará el papel del protagonista Jordan A. Mana. Ya ha estado trabajando con Druckmann para prepararse para la reacción del público — en particular, la ola de odio.

El reparto también incluye a Kumail Nanjiani, de la fama de Marvel, y Halle Gross, una de las guionistas de The Last of Us: Parte 2. E incluso antes de que el próximo juego se añadió a Stephen A. Chang (Jesse de The Last of Us Part 2).

Intergalactic — es la primera nueva propiedad intelectual de Naughty Dog en más de una década. El juego lleva en desarrollo desde 2020. El equipo incluye a más de 250 personas solo en el estudio, sin incluir desarrolladores externos. Druckmann es codirector. La música del juego ha sido creada por Trent Reznor y Atticus Ross, ambos compositores y miembros de Nine Inch Nails.

Todavía no hay nada concreto sobre la fecha de lanzamiento: el juego no debería esperarse antes de 2027. Pero ya existe una versión para los primeros juegos y está a disposición del equipo Naughty Dog. Y la propia Intergalactic, según los rumores, centrarse en la libertad del jugador y muéstranos el difícil y solitario viaje del personaje (como le gusta hacer a Naughty Dog).

Fuente: Game Spot