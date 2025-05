El actor de The Last of Us Part 2, Jesse, ha comenzado a rodar el nuevo juego de Naughty Dog — Intergalactic: The Heretic Prophet

El actor Stephen A. Chang (Jesse de The Last of Us Part 2) no se despega de Naughty Dog — el estudio lo ha incorporado a la próxima entrega de Intergalactic: The Heretic Prophet.

Los desarrolladores plantearon el proyecto de la siguiente manera Marvel a la película «Vengadores: Día del Juicio». Naughty Dog también está intentando mantener el proyecto lo más cerrado posible, incluso para el equipo de producción. Hasta ahora, se sabe que el rodaje de Intergalactic: The Heretic Prophet acaba de comenzar.

«La semana pasada empecé a trabajar en el próximo juego de Naughty Dog», — confirmó Chang.

Menciones de Intergalactic apareció por primera vez en The Game Awards 2024. Desde entonces, no se han dado a conocer oficialmente detalles significativos. Sólo Neil Druckmann habló de el ambiente con el que quieren llenar todo el partido. Se trata de la primera franquicia completamente nueva de Naughty Dog en 12 años — tras el lanzamiento de The Last of Us en 2013.

Según Chang, ni siquiera le mostraron el tráiler hasta una semana antes del lanzamiento público. Su colega, que también participa en el proyecto, preguntó: «¿Es esta la tercera parte de The Last of Us que estamos haciendo? Los actores acudieron al plató sin tener una idea completa de lo que el estudio estaba creando. Sobre de la tercera parte, es probable que no se desarrolle. Puede que nunca sepamos el futuro de Ellie o Abby.

El proceso de rodaje de Intergalactic está diseñado para minimizar las filtraciones: los actores sólo reciben ciertos fragmentos del guión. A veces ni siquiera están en orden cronológico. Lo mismo ocurrió cuando trabajábamos en The Last of Us Part 2. Stephen A. Chang explicó que el estudio ocultó deliberadamente información clave — incluso a los actores: «Lo que sé al respecto es probablemente tanto como vosotros. Lo que creo que se hizo a propósito».

Hasta la fecha, Chang no ha revelado su papel ni conoce él mismo todos los detalles. Sin embargo, en el tráiler de Intergalactic se puede ver a su personaje en una mesa con otros cuatro — probablemente una banda llamada «Cinco Ases». Entre ellos se encuentran personajes interpretados por Kumail Nanjiani (Colin Graves), Tony Dalton y Ashley Scott, que anteriormente interpretó a Maria en la serie The Last of Us.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

A pesar del secretismo, confía en que el juego se convertirá en algo grande. Y se siente como un «pez pequeño» en el proyecto, en torno al cual nace un juego a gran escala. En cuanto a su tamaño, los insiders suponían que los jugadores obtendrían Intergalactic: The Heretic Prophet centrado en la libertad del jugador — algo así como el mundo de Elden Ring.

Fuente: Dexerto