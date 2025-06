El actor de Red Dead Redemption anuncia «emocionantes» novedades sobre la serie en un futuro próximo

Rob Witoff — el actor que puso voz a John Marston en Red Dead Redemption y su secuela — ha anunciado «una noticia emocionante» para los fans.

Su declaración se produjo durante una corriente en la que pasó personalmente Red Dead Redemption después de 15 años desde su lanzamiento. Como resultado, las citas de la emisión se hicieron virales de inmediato y los aficionados empezaron a elaborar teorías.

«Tengo una noticia tan emocionante. No puedo compartirlas con vosotros todavía, y literalmente me está matando. Para el final de esta semana, o tal vez incluso antes… definitivamente para el viernes. ¡Dios mío! Lo que estoy a punto de compartir es una auténtica bomba, y no seré la única que hable de ello. No puedo esperar a que te enteres de lo que está pasando. Es lo único en lo que puedo pensar ahora mismo. Y muy pronto lo sabrás todo. Me muero de ganas de que llegue ese momento», — dijo Rob Witoff.

Algunos usuarios dan por hecho que se trata de un remaster o actualización de Red Dead Redemption 2 — por ejemplo, con soporte para 60 FPS en las nuevas consolas o un port para Nintendo Switch 2. Aunque la idea de un remaster parece ridícula, porque RDR2 sigue teniendo buenos gráficos y un motor adecuado. Otros fans también creen que será algo completamente nuevo, pero relacionado con RDR.

«No puedo pensar en otra cosa, especialmente en jugar a este juego — simplemente no hay nada más en mi mente», — añadió.

No está claro a qué se refiere su declaración: ¿Red Dead Redemption o un nuevo proyecto con un personaje diferente? ¿Quizá una serie de televisión, una película o incluso un cameo en otra? ¿Tiene algo que ver la noticia con otro proyecto de Rockstar — ¿GTA 6?No está claro, pero según Witoff, la noticia se revelará a finales de semana — en torno al viernes. Witoff dice que no será el único en hacer el anuncio, por lo que parece formar parte de algo más grande.

Fuente: Games Radar