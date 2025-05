El segundo tráiler de GTA 6 se ha rodado en PS5 y consta de un 50% de gameplay, — Rockstar

Rockstar ha anunciado oficialmente que el segundo tráiler de GTA 6 está íntegramente editado a partir de imágenes rodadas en el juego en PlayStation 5.

El estudio afirma que la mitad de este trailer — gameplay. En él se nos mostraba una visión ampliada de Weiss City, el entorno y las relaciones de los personajes principales. Sólo en el primer día superó cinco veces el récord de la primera con 475 millones de visitas.

«El segundo tráiler de Grand Theft Auto VI se ha rodado íntegramente en el juego para PlayStation 5 y consta a partes iguales de gameplay y cutscenes», — afirma Rockstar.

Tras la publicación del tráiler, muchos supusieron que se trataba de otro vistazo cinemático del juego. La imagen parecía demasiado «esculpida» como para creer que se trataba de gameplay real y no de un conjunto de cutscenes. Pero Rockstar afirma que se trataba de gameplay — solo que muy bien disimulado.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

Decir que los jugadores esperaban con impaciencia las imágenes de juego de GTA 6 — sería quedarse corto. Los fans estaban ansiosos por al menos algunos detalles sobre él durante un año y medio. Hay muchos momentos espectaculares en el tráiler, pero era difícil distinguir qué estaba rodado desde debajo del mando y qué eran cutscenes. Por ejemplo, a las 00:23, Jason entra en su casa — y parece un breve momento de gameplay. Algunos de los tiroteos o peleas parecen gameplay, pero es difícil distinguir cada plano. Si el tráiler dura 83,5 segundos, unos 40 de ellos deberían ser gameplay. Sin embargo, cuesta un poco entender qué es exactamente jugabilidad y qué no.

Pero hay matices en la propia expresión «jugabilidad». Para algunos, es — la vista desde la cámara del jugador, donde él mismo controla las acciones. Sin embargo, Rockstar puede considerar que cualquier escena rodada en el motor del juego es gameplay, aunque el jugador no controle nada allí. Esto podría explicar por qué todo parece una producción de alta calidad. No obstante, el hecho de que el tráiler se rodara en PS5 (y no en PS5 Pro o PC) es respetable. El nivel de detalle, la iluminación e incluso los reflejos en los espejos parecen tener activado el trazado de rayos.

GTA 6 es oficial prevista para el 26 de mayo de 2026. Anteriormente, el lanzamiento estaba previsto para finales de 2025, pero la fecha se pospuso para evitar «un crunch brutal» — es decir, el exceso de trabajo de los desarrolladores.

