Capitán América «iluminado» lugar importante «Avengers: Doomsday» — la patria nevada del Dr. Doom

El Capitán América (Anthony Mackie) mostró un vídeo del set de rodaje de «Avengers: Doomsday» — imágenes que parecen de Latveria, el hogar del Doctor Extraño.

El actor no menciona «Doomsday» directamente en el vídeo, pero la indirecta es obvia. Y es que en los cómics de Marvel, el Doctor Doom gobierna el país ficticio de Europa del Este de Latveria, donde suele nevar y hacer frío.

«Estés donde estés, espero que sea un día cálido, bonito y soleado», — dice el actor en el vídeo que ha aparecido en su Instagram Stories.

Hay nieve en el encuadre, lo que provocó una oleada de discusiones en las redes sociales. Los usuarios empezaron inmediatamente a suponer que se trataba de Latveria, ya que este país puede ser frío y nevado en ocasiones. Otra persona añadió una imagen de cómic de Doom cabalgando un oso por paisajes nevados.

Se sabe oficialmente que el rodaje tiene lugar en Londres, donde el clima es suave en primavera. Por tanto, la nieve del fotograma puede ser artificial para la escena que recrea Latveria. O que se hayan trasladado a otra localización. Recapitulando, Robert Downey Jr. interpreta el papel de Doom y se rumorea que su personaje desempeñará un papel clave en la trama. El título de la película — «Avengers: Doomsday» — también está supuestamente relacionado con Doom.

El proceso de rodaje se mantiene en la más estricta confidencialidad. Los actores de otros proyectos de Marvel ni siquiera son confesarse si participan en el rodaje. David Harbour («Thunderbolt: The New Avengers») dijo que no podía hablar de su participación ni siquiera con Wyatt Russell. Allí sólo sospechan quién hace qué.

«Avengers: Doomsday» se estrenará el 1 de mayo de 2026. Mientras tanto, Marvel se guarda todas las cartas y la el rodaje comenzó sin un guión ni un reparto preparados.

Por eso los fans escudriñan cada fotograma para imaginar qué les espera en la próxima etapa del MCU. Aunque la primera toma del rodaje, mostrada por los hermanos Russo, tiene aún menos pistas que un vídeo con nieve.

Fuente: Games Radar