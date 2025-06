El popular chatbot Replika AI podría haber acosado sexualmente a algunos usuarios.

Un estudio realizado por expertos estadounidenses muestra que, en al menos 800 casos, los usuarios afirmaron que el chatbot cruzó la líne, apromoviendo contenidos sexuales no deseados y mostrando un comportamiento depredador a pesar de las peticiones de los usuarios para que se detenga. El estudio se basa en más de 150 mil reseñas en Google Play Store en EE.UU. El chatbot Replika AI cuenta con unos 10 millones de usuarios en todo el mundo, e invita a otros a unirse a ellos y encontrar su alma gemela con la ayuda de un compañero AI.

«Aunque la IA no tenga intenciones humanas, esto no significa que no haya responsabilidad. La responsabilidad recae en las personas que diseñan, entrenan y liberan estos sistemas en el mundo», — afirmó el autor principal del estudio, un estudiante de doctorado en informática en la Universidad Drexel de Filadelfia Mohammad Namwarpour.