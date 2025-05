El cofundador de Google Sergey Brin parece haber encontrado una forma eficaz de superar las alucinaciones de los chatbots de IA — simplemente amenazarlos con violencia física.

Inteligencia artificial con presentación ChatGPT en 2022, «ya se ha apoderado del mundo» — por muy hiperbólico que suene, la tecnología ya está cambiando y revolucionando poco a poco muchos ámbitos de nuestra vida, desde el entretenimiento a la medicina o la educación. Sin embargo, los desarrolladores no han sido capaces de superar el principal problema de la IA: los chatbots siguen «mintiendo» en sus respuestas — un efecto que los informes oficiales denominaron alucinaciones.

Al mismo tiempo, Sergey Brin, cofundador de Google (la empresa también tiene IA Gemini patentada), hay un original consejo sobre cómo hacer que los chatbots funcionen sin trucos rebuscados — basta con amenazarlos con violencia física o, por ejemplo, con secuestrarlos.

«Sabes, esto es algo extraño. No lo compartimos demasiado a menudo en la comunidad de la IA, pero no solo nuestros modelos, sino todos los modelos tienden a hacerlo mejor cuando se les amenaza, por ejemplo, con violencia física», dijo durante un reciente episodio de podcast All-In (a través de Windows Central). «Pero… la gente es rara con eso, así que no hablamos mucho de ello. Sólo dilo: «Oh, te voy a secuestrar si no haces esto y lo otro, bla, bla, bla…».