«El fracaso más épico»: CrowdStrike gana el irónico premio al fracaso informático mundial

El presidente de CrowdStrike, Michael Sentonas, aceptó el premio «Most Epic Failure» en los Pwnie Awards.

Hace solo unas semanas, la actualización de software de CrowdStrike.. ha provocado un un fallo en el funcionamiento de los sistemas informáticos de los clientes. En lugar de evitar los focos, la empresa admitió abiertamente su error. El presidente de CrowdStrike, Michael Sentonas, compareció personalmente en los Pwnie Awards para aceptar el premio al «Fallo más épico».

Los Pwnie Awards son una ceremonia anual de premios de seguridad de la información que se celebra durante la conferencia Black Hat USA. El evento reconoce los logros más significativos y los mayores fracasos en ciberseguridad durante el año pasado. El nombre «Pwnie» proviene del argot hacker «pwn», que significa «comprometer completamente» o «hacerse con el control de algo».

La entrega de premios tuvo lugar en la conferencia Def Con, justo después del evento Black Hat. En este último, CrowdStrike tuvo uno de los stands más grandes, regalando camisetas y figuras de acción. Un portavoz de la compañía dijo a TechCrunch que CrowdStrike estaba expresando su «aprecio y respeto por la comunidad Black Hat» a los participantes.

Un vídeo del discurso de Sentonas ha circulado por Internet. El público de la ceremonia, al igual que los participantes en la conferencia, parecía dispuesto a dar una segunda oportunidad a CrowdStrike. Los asistentes recibieron a Sentonas con entusiasmo, apreciando su disposición a admitir los errores de la empresa.

CrowdStrike accepting the @PwnieAwards for “most epic fail” at @defcon. Class act. pic.twitter.com/e7IgYosHAE

— Dominic White 👾 (@singe) August 10, 2024