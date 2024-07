El antivirus Crowdstike ha colapsado Windows y provocado fallos técnicos en todo el mundo (incluida Ucrania). Ya está disponible un hotfix

La mañana del 19 de julio trajo a los ucranianos una sorpresa bastante desagradable El operador de telefonía móvil Vodafone, así como los sistemas electrónicos de Sense Bank y «Nova Poshta», están experimentando fallos de funcionamiento. Sin embargo, resultó que el problema era de carácter mundial y afectaba a muchas grandes empresas internacionales, como Microsoft, Visa y Ryanair.

Hay informes del problema en Estados Unidos, India, Japón y muchos otros países. Los intentos de acceder a dos bancos británicos esta mañana han fracasado. También se ha informado de la suspensión de vuelos en varios aeropuertos de todo el mundo. El problema también parece haber afectado a los ordenadores de los servicios de emergencia en Estados Unidos. En el Reino Unido, los servicios ferroviarios se han visto afectados por la interrupción.

«Toda nuestra empresa está caída», — reza el post en Reddit.

Otro comentarista afirma que el 70% de sus portátiles están caídos y atascados en un bucle de arranque. Parece que va a ser un día largo para los administradores informáticos de todo el mundo.

«Algo extremadamente extraño está sucediendo en este momento: me han llamado varios medios de comunicación completamente diferentes en los últimos minutos, todas las máquinas Windows han comenzado repentinamente a BSoD (pantalla azul de la muerte)», — escribió Troy Hunt, creador del sitio web HaveIBeenPwned.

Es probable que la causa sea un fallo generalizado de Windows que está interrumpiendo los sistemas de servicios de emergencia, bancos, aeropuertos, etc. Al parecer, los ordenadores con Windows no arrancan y sufren la infame pantalla azul de la muerte. Informes no confirmados sugieren que el problema está causado por el software de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike.

Así pues, parece que el apagón mundial no ha sido causado por un ciberataque, sino por un fallo en el antivirus corporativo Falcon de CrowdStrike.

Publicaciones no confirmadas sugieren que los ingenieros de soporte de CrowdStrike han admitido que el problema reside en su software y han cancelado una actualización que parece haber causado el problema.

Mientras tanto, puedes intentar solucionar el problema tú mismo. Para ello, arranca Windows en Modo Seguro o en Recuperación de Windows. A continuación, vaya al directorio C:WindowsSystem32driversCrowdStrike, busque el archivo que coincida «C-00000291*.sys» y elimínelo. Después de eso, reinicie el sistema en modo normal.

