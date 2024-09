«El futuro de PlayStation»: 400 millones de dólares y grandes expectativas invertidas en la fallida Concord

Catástrofe Lanzamiento de Concord sigue generando historias interesantes. Con el cierre del juego, Sony PlayStation sufrió una gran pérdida.

Antes del cierre, el shooter consiguió agotar con una tirada de 30.000 ejemplares y que supuestamente costó 200 millones de dólares. Sin embargo, puede que se trate de una estimación muy poco rigurosa. Según una nueva información privilegiada, la producción de Concord costó en realidad 400 millones de dólares, mucho más que éxitos absolutos como God of War Ragnarok y The Last of Us Part 2.

Según el ex periodista y bloguero de IGN Colin Moriarty, Concord estaba considerado como el «futuro de PlayStation». Colin recibió nuevos detalles de una fuente fiable que compartió información adicional sobre el presupuesto del juego.

Cuando el proyecto se completó, su presupuesto se había duplicado. No todos los 400 millones procedían de PlayStation, pero el gigante del videojuego probablemente invirtió una enorme cantidad adicional. Según el periodista, se trata de la mayor pérdida de la división Sony PlayStation en los últimos años.

I spoke extensively with someone who worked on Concord, and it’s so much worse than you think.

It was internally referred to as «The Future of PlayStation» with Star Wars-like potential, and a dev culture of «toxic positivity» halted any negative feedback.

Making it cost $400m. pic.twitter.com/F5O0oy4gaQ

— Colin Moriarty (@longislandviper) September 20, 2024