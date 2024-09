El juego Black and White de 2001 del creador de Fable se ha adaptado a los PC modernos

Recientemente, uno de los usuarios de ITC.UA comentó un nuevo juego del creador de Fable Peter Molyneux: «Prefiero un nuevo Blanco y Negro» — y aquí está. Sin embargo, el juego es el mismo, extraoficialmente y en un motor personalizado.

El recién creado motor de código abierto Blanco y Negro fue creado por fans del juego Openblack ha estado en desarrollo durante los últimos cinco años. Esta es la versión 0.1.0, no una versión 1.0 en toda regla, — aún está lejos de estar completa y hay fallos. El motor C++ se ha convertido en una reencarnación del juego original con soporte para tecnologías de visualización como Vulkan. El nuevo Black and White tiene soporte para Windows, macOS y Linux, Steam Deck, así como «soporte experimental» para Android e iOS.

El juego Black and White, como casi todas las obras de la ya cerrada Lionhead, no está disponible de forma gratuita. No puedes simplemente descargar Openblack y empezar a jugar — necesitas añadir archivos del juego original para que todo funcione, es decir, necesitas tener una copia legal del juego.

Dada la paulatina retirada de los juegos retro de las tiendas y la falta de soporte técnico oficial, proyectos como este alargan la vida de este tipo de juegos. Además, los adaptan a los ordenadores modernos y mejoran la comodidad del juego.

