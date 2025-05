El lanzamiento de Marathon está en peligro: Sony cancela la comercialización de un juego de Bungie por plagio

Marathon apenas había publicado un tráiler cuando se metió en un buen lío. Y eso con el telón de fondo de una presentación no muy tibia en abril, en la que el público vio por primera vez la jugabilidad.

Desde entonces, ha quedado claro que no todo va según lo previsto. Hoy se sabe que Sony ha cancelado por completo el marketing de pago del proyecto. Y es probable que la fecha de lanzamiento del juego se desplace del 23 de septiembre de 2025, prevista anteriormente, escribe Colin Moriarty (antiguo redactor de IGN, ahora — podcaster de PlayStation). Según él, recibió la información de una fuente familiarizada con los planes de marketing en un importante mercado extranjero:

«Una persona familiarizada con los planes de marketing en un mercado extranjero clave me ha dicho que, por el momento, no hay planes de marketing de pago para Marathon. No sé si estos planes se han visto influidos por los últimos acontecimientos, o si este ha sido siempre el plan, o qué. Pero se considera un movimiento bastante inusual para un juego de este alto calibre»,— afirma.