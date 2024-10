El libro de Jason Schreyer «Play Nice» sobre la historia de Blizzard se publicará en ucraniano en 2025

Mal’opus está trabajando en la traducción al ucraniano del libro «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment», escrito por el periodista especializado en videojuegos de Bloomberg Jason Schreier.

«Play Nice» está dedicado a la historia de Blizzard — desde su fundación en 1991 hasta la actualidad (en tiempos de Adquisición de Microsoft). En algunas de sus entrevistas, el periodista ya ha compartido interesantes historias, entre ellas el deseo de los desarrolladores de crear un nuevo RTS Starcraft o Warcraft y la oposición de la dirección.

Excited to announce that my next book is PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. It chronicles the 33-year history of one of gaming’s most fascinating companies, and it’ll be out on October 8. Preorder here: https://t.co/sdo1ZJWia7 pic.twitter.com/BmSLEpVfg4

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 5, 2024