Una nueva estrategia de Starcraft o Warcraft — Blizzard lleva años queriendo hacer esto, la dirección se ha negado

Durante años, Blizzard quiso hacer un nuevo RTS Starcraft o Warcraft, pero la dirección no lo permitió. Se lo contaron a un conocido periodista especializado en videojuegos.

Parece que Activision ya no está interesada en las estrategias en tiempo real que hicieron de Blizzard un nombre muy conocido. Según los desarrolladores, Warcraft 4 o un nuevo Starcraft podrían haberse lanzado hace mucho tiempo, pero la dirección no lo permitió.

Jason Schreier, que actualmente se encuentra de gira promocional de su nuevo libro «Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment» El ascenso, la caída y el futuro de Blizzard Entertainment. Por sabredity World of Warcraft, revela una historia entre bastidores que puede romper el corazón de los aficionados a los RTS:

«[Tim] Morten y su equipo llevan años intentando lanzar un nuevo RTS, realizando diversas presentaciones y prototipos, desde Warcraft 4 hasta incluso un Call of Duty RTS (estaba desesperado)».

Schreier dice del director de producción Starcraft 2que dejó Blizzard en 2019 para trabajar en Stormgate. El juego se lanzó en acceso anticipado en agosto y recibió una recepción mixta. Sin embargo, el periodista señala Warcraft 3: Reforged como una especie de último intento desesperado por demostrar a los ejecutivos que el RTS tiene potencial — pero todo el mundo sabe que acabó mal.

«Reforged resultó ser un fiasco — el primer juego malo de la compañía y una mancha en la historia de Blizzard. Así que en 2020, Morten y parte de su equipo se marcharon para formar Frost Giant (y el recién estrenado Stormgate)».

La idea de persuadir a RTS para que incorpore una nueva dirección tras un cambio de propietario puede parecer prometedora. Sin embargo, no hay constancia de ningún intento en este sentido.

Fuente: PC Gamer