El remaster de Oblivion se convierte en el tercer juego más vendido de 2025 en una semana

Tras la primera semana de lanzamiento, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered se convirtió en el juego más popular de 2025.

En solo una semana en el mercado, el remaster del juego de casi 20 años ya ha alcanzado el tercer puesto entre todos los juegos de 2025 en cuanto a ventas en dólares. En EE.UU., sólo Monster Hunter Wilds y Assassin’s Creed Shadows escribe el analista de Circana Mat Piscatella.

Estamos hablando de ventas — Los suscriptores de Game Pass no están incluidos en las estadísticas. Y esto es importante: Oblivion Remastered estaba disponible de inmediato en la biblioteca de Xbox Game Pass en PC y consolas, por lo que muchos jugadores no compraron el juego por separado. Sin embargo está disponible en la nube «GeForce NOW. Pero una cantidad significativa de las ventas procedió de PlayStation, donde el juego alcanzó el top de descargas en abril tanto en Norteamérica como en Europa. Como vemos, las cifras hablan por sí solas. Bethesda dijo que en menos de una semana tras el lanzamiento más de 4 millones de personas han jugado al juego.

Según Steam, Oblivion Remastered fue el juego con mayor número de usuarios activos en Estados Unidos durante la semana que terminó el 26 de abril. En Xbox, ocupó el cuarto puesto, y en PlayStation — el decimoquinto.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Y todo esto teniendo en cuenta que el juego apenas se anunció. Oficialmente el anuncio se produjo el mismo día del lanzamiento aunque hubo varias fugas en pocos días antes. Ahora en Steam el proyecto figura sistemáticamente entre los más vendidos y el tráfico en línea durante los días laborables supera los 87.000 jugadores.

El informe mensual completo de Circana se publicará el 21 de mayo, y el mes de mayo completo, el 18 de junio. Pero ya es evidente: Oblivion Remastered es uno de los mayores lanzamientos del año. También tuvo éxito el RPG por turnos Clair Obscur: Expedition 33, que salió a la venta simultáneamente con Oblivion Remastered. El juego sigue siendo vendió más de un millón de ejemplares y también está disponible en Game Pass. El propio editor admitió que consiguieron no afectarse negativamente.

Fuente: Game Spot