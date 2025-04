El remaster de Oblivion ha reunido a más de 4 millones de jugadores y más de 200 mil sólo en Steam

Virtuos y Bethesda han conseguido reunir a 4 millones de jugadores para The Elder Scrolls 4: Oblivion en todas las plataformas.

El viejo RPG recibió una versión actualizada que fue muy bien recibida. El remaster pasó por más de cuatro años de desarrollo y una completa revisión visual. Como resultado, el número máximo de jugadores simultáneos en Steam durante el primer fin de semana ascienden a unos 200 mil.En el momento de escribir estas líneas, 67.000 jugadores siguen activos.

El juego lleva cinco días seguidos en lo más alto como juego de pago más popular en Steam. Y existe la posibilidad de que se establezca un nuevo máximo en un futuro próximo. A modo de comparación, la versión original de 2009 alcanzó un máximo de menos de 10 mil jugadores simultáneos en Steam.

El éxito del remaster lo sitúa a la altura de proyectos de culto como Skyrim. El mismo juego en 2011 alcanzó un máximo de 287 mil jugadores en Steam en su lanzamiento. Por lo tanto, las cifras actuales de Oblivion Remastered parecen muy decentes en el contexto de uno de los mayores éxitos de Bethesda.

Y todo este resultado se produce a pesar de que Bethesda mantuvo viva la intriga hasta el final. De hecho, el estudio anunció el presentación sólo el 21 de abril, víspera del lanzamiento. Al mismo tiempo, todo esto no impidió que las filtraciones se arremolinaran en torno al partido, que llevan circulando desde finales de 2024. Así pues, la comunidad de Elder Scrolls lleva mucho tiempo esperando esta noticia, aunque se mostraba escéptica ante diversos rumores.

Al mismo tiempo, Elder Scrolls siempre se ha caracterizado por su gran apoyo a los modders, y Oblivion Remastered no es una excepción. A pesar de que es probable que no haya complementos oficiales para él, ya han aparecido cientos de mods en el Nexus. Sin embargo, su creación se complica por el hecho de que el remaster se ejecuta en Unreal Engine 5, y la lógica del juego permanece en el antiguo Gamebryo. Como se explica en el sitio web de Nexus, los datos básicos se descargan de los archivos del plugin original, pero se transfieren a Unreal mediante JSON. Debido a esto, los métodos tradicionales para tratar los conflictos en los mods pueden no funcionar, y hay que cambiar manualmente las estructuras JSON al añadir contenido.

También hay otros matices. Por ejemplo, el texto de los nuevos mods se muestra con la notación «[NL]», que significa «No Localizado». La forma en que se manejan las texturas, los modelos y el sistema LOD también ha cambiado, y el código del mod requiere ahora conocimientos de varios lenguajes de scripting — OBScript, Unreal y Blueprints. Otro reto para la comunidad es la falta de experiencia con extensiones de scripts para Unreal Engine. Sin embargo, esto no detiene a los modders, pues algunos ya han dejado temporalmente de trabajar en Skyrim para hacerlo en Oblivion Remastered.

Oblivion Remastered se lanzó simultáneamente en Xbox Series X/S, PS5, PC y Game Pass. У Steam La edición normal cuesta ₴1.799, y la Deluxe Edition —₴2.199. También el juego ya está disponible en la nube «GeForce NOW.

Fuente: Tech4Gamer / Wccftech