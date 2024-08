El reparto de Galadriel y Adar en El Señor de los Anillos «El Señor de los Anillos» nos cuentan qué une a sus personajes

Morved Clarke (Galadriel) y Sam Healdane (Adar), actores de la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder», nos contaron qué hizo que sus personajes se unieran contra Sauron.

A veces el enemigo de tu enemigo — tu amigo. A veces el enemigo de tu enemigo es alguien a quien querías matar la temporada pasada. Eso es exactamente lo que Galadriel y Adar llegaron a un acuerdo en la segunda temporada de la serie, que comienza la semana que viene.

Galadriel no es la única habitante de la Tierra Media que está conmocionada por el regreso de Sauron al mundo. Parecería que Adar, el antiguo siervo del Señor Oscuro y ahora el que convirtió las Tierras del Sur en las cenizas de Mordor, estaría feliz de ver regresar al gran mal. Pero según Sam Heuveldine, que heredó el papel de Adar de Joseph Mole, él tiene sensaciones diferentes:

«Adar, por supuesto, no era malvado. Es una especie de farsante, pasó por esa transformación malvada… En realidad solo protege a sus hijos, y tuvo que hacer algunas cosas malvadas para conseguirlo. Es un personaje muy interesante y complejo, y no cree que sea malvado en absoluto. … Definitivamente ha sido fuertemente influenciado por el hecho de que Sauron y Morgoth le han engañado en el pasado, y se ha convertido en lo que es ahora. Siente la enorme responsabilidad de que todos esos orcos no existirían si él no hubiera sucumbido al poder de Sauron. También es una advertencia para Galadriel».