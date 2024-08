El tráiler final de la segunda temporada de El Señor de los Anillos «— — guerra, una extraña alianza y un duelo épico

El épico tráiler final de la segunda temporada de El Señor de los Anillos «muestra una extraña alianza que todo el mundo ha estado esperando: Los Anillos del Poder» muestra una extraña alianza que todo el mundo ha estado esperando.

El lúgubre vídeo narra el asedio de Eregion: orcos, enanos, elfos y humanos se preparan para la gran batalla que se avecina. Balrog, Damrod, Shelob y los Ents también aparecen en el vídeo. Galadriel une sus fuerzas a las de Adar contra Sauron.

Este último, bajo la forma de Annatar, domina el tráiler. Se puede ver cómo su insidioso poder envenena a Celebrimbor.

«¿Qué me has hecho?», — pregunta el duende. «Buscabas la paz. Yo te la he dado. «¿Quién eres en realidad?» — pregunta Celebrimbor. Sauron responde: «Yo soy el» Rompetormentas.