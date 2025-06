Elon Musk sobre «Pearl Harbor ruso»: «Drones — el futuro de la guerra. Aviones tripulados — no».

Anteriormente poco favorable para Ucrania Elon Musk comentó el post de Sean Maguire, copropietario de Sequoia Capital, sobre el ataque de drones ucranianos a la aviación rusa.

En la red social X, Maguire publicó uno de los vídeos.. ataques de la aviación estratégica rusa con drones del SBU. Comentó el ataque citando cifras de distancias y daños causados por los drones (que luego se aclararon oficialmente).

Drones are the future of warfare.

Manned aircraft are not.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025