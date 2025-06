Estratégico «Juego de Tronos»: El tráiler de Juego de Tronos War for Westeros RTS presenta caras conocidas

Jon Snow y probablemente, otros personajes de la serie «Juego de Tronos» aparecerá en el juego de estrategia en tiempo real Juego de Tronos: Guerra por Poniente «Caras conocidas» debe tomarse al pie de la letra.

En el Summer Game Fest 2025, un tráiler cinemático mostró una de las batallas más épicas de «Juego de Tronos» y su desenlace diferente al de la serie o el libro. Narrado por la voz de Tywin Lannister (Charles Dance), vemos cómo el Rey de la Noche moviliza a sus tropas Jon Snow con la cara de Kit Harington.

En el juego, puedes comandar la Casa Stark, la Casa Lannister, la Casa Targaryen o la facción del Rey de la Noche. Puedes crear alianzas, engañar a tus enemigos (o amigos) y luchar con la ayuda de personajes conocidos.

«Esta vez no estás viendo Juego de Tronos» – estás jugándolo. War for Westeros te sitúa en el centro del poder, ya dirijas a un Stark, un Targaryen o un Lannister, o incluso comandes al Rey de la Noche y su ejército de muertos, ejerces el verdadero poder y reescribes el destino de los reinos,» dijo el director del juego Ryan McMahon en el escenario.

Por si acaso, este no es el juego que se presentó en The Game Awards el año pasado. ARPG Game of Thrones: Kingsroad ya ha aparecido en el Steam y recibió críticas mixtas tras su demostración en Steam Next Fest en febrero. El juego de estrategia Game of Thrones: War for Westeros se lanzará en PC a través de Steam en 2026.