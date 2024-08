Google sigue sin competidores: The New York Times y otras 13 publicaciones importantes bloquearon el acceso a SearchGPT

SearchGPT de los creadores de ChatGPT se posicionó como un potente sustituto de Google con inteligencia artificialSin embargo, algunas de las principales publicaciones extranjeras bloquearon repentinamente el acceso al motor de búsqueda alternativo

Cómo hacerlo informa Business Insider (con referencia a los datos de Originality.ai), The New York Times, Wired, The New Yorker, Vogue (14 publicaciones principales en total) ha bloqueado SearchGPT de OpenAI — hasta ahora sin explicar el motivo. Sin embargo, tal decisión dificultará enormemente los planes del nuevo motor de búsqueda para competir con Google, ya que los datos que se proporcionarán a petición del usuario estarán incompletos

John Gillam, CEO de Originality.ai, sugiere que los editores pueden no confiar en OpenAI, ya que los nuevos motores de búsqueda basados en IA pueden retener a los usuarios ofreciéndoles un resumen de los materiales en lugar de redirigirlos a los artículos originales, reduciendo así el tráfico y los ingresos de los editores.

Cabe señalar que este año, OpenAI ha firmado varios acuerdos con editores para utilizar sus materiales de archivo para el entrenamiento de IA, mientras que The New York Times demandó a la empresa por violación de los derechos de autor (El chatbot de OpenAI supuestamente copió millones de artículos sin permiso).