Apaga Google — OpenAI lanza el motor de búsqueda SearchGPT

OpenAI ha anunciado su entrada en el mercado de las búsquedas y lanzar SearchGPT es un motor de búsqueda basado en IA con acceso en tiempo real a información en Internet.

La página de inicio de SearchGPT tiene un gran cuadro de texto que pregunta al usuario «¿Qué busca? Pero en lugar de devolver una lista normal de enlaces, SearchGPT intenta organizarlos y comprenderlos. En un ejemplo de OpenAI, el buscador resume sus hallazgos sobre festivales de música y a continuación presenta breves descripciones de los eventos con enlaces a los autores.

Otro ejemplo explica cuál es el mejor momento para plantar tomates antes de separar las distintas variedades de plantas. Después de que aparezcan los resultados, puedes hacer preguntas adicionales o tocar la barra lateral para abrir otros enlaces relevantes. Hay una función llamada «respuestas visuales». Muestra vídeos creados por la inteligencia artificial de OpenAI Sora, así como imágenes temáticas.

Actualmente, SearchGPT tiene el estatus de prototipo. El servicio se basa en la familia de modelos GPT-4 y sólo está disponible para 10.000 usuarios de prueba. OpenAI trabaja con socios de terceros y utiliza canales de contenido directo para generar resultados de búsqueda. SearchGPT se ha desarrollado en colaboración con varios socios de noticias, entre ellos organizaciones como los propietarios de The Wall Street Journal, The Associated Press y Vox Media. El objetivo es integrar las funciones de búsqueda directamente en ChatGPT.

«SearchGPT está diseñado para ayudar a los usuarios a conectar con los editores citándolos claramente y enlazándolos en sus búsquedas», — dice la entrada del blog de OpenAI. «Las respuestas tienen atribuciones y enlaces claros, incrustados y con nombre para que los usuarios sepan de dónde procede la información y puedan obtener rápidamente aún más resultados en la barra lateral con enlaces a la fuente».

El lanzamiento de SearchGPT es el principio de lo que podría ser una seria amenaza para Google. También tiene prisa por introducir funciones de inteligencia artificial en su motor de búsqueda, temiendo que los usuarios se precipiten hacia productos de la competencia que sean los primeros en ofrecer las herramientas.

Fuente: The Verge