Jefe de Gearbox: «Los verdaderos fans» Borderlands 4 encontrarán 80 dólares para el juego

Los fans y el desarrollador de Baldur’s Gate 3 se indignaron por la declaración del jefe de Borderlands 4 de que encontrarían 80 dólares para el juego.

Randy Pitchford, CEO de Gearbox, vuelve a estar en el centro del escándalo. Y esto por dos motivos: los supuestos 80 dólares por el juego y la forma en que lo dice el jefe de Borderlands 4. El usuario de Twitter X preguntó si el juego era realmente tan caro y recibió la siguiente respuesta de Pitchford:

Luego puso un ejemplo de su propia vida: en 1991, compró Starflight para la Sega Genesis por los mismos 80 dólares cuando trabajaba en una heladería con un salario mínimo.

A) Not my call. B) If you’re a real fan, you’ll find a way to make it happen. My local game store had Starflight for Sega Genesis for $80 in 1991 when I was just out of high school working minimum wage at an ice cream parlor in Pismo Beach and I found a way to make it happen.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 14, 2025