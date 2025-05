Kingdom Come: Deliverance 2 recibió el primer DLC Brushes with Death — hasta 10 horas de juego por ₴160

Warhorse Studios y Deep Silver han lanzado el primero de los tres DLCs argumentales previstos para Kingdom Come: Deliverance 2 — Brushes with Death.

El complemento ya está disponible en todas las plataformas, y su precio es bastante bajo: solo ₴160. También puedes conseguir el DLC como parte de la Gold Edition o del Expansion Pass. La expansión saldrá junto con el parche 1.3, que trajo el tiro con arco a caballo y las carreras de caballos y otras mejoras para facilitar el juego.

A continuación encontrarás información sobre cómo empezar la misión y lo que tienes que hacer

Qué esperar del primer DLC

Pinceladas con la muerte narra el encuentro entre Henry y un misterioso artista llamado Voight. El protagonista decide ayudarle a completar el cuadro y revelar su propio pasado. La tarea añade una nueva mecánica de pintura de escudos y tiene lugar en dos regiones.

El DLC se abre tras completar la misión «Por quién doblan las campanas» — cuando tienes 12 horas para salvar a Jan Ptacek. Sin embargo, puedes volver al contenido DLC en cualquier momento después de este punto. El punto de partida está marcado con un icono al sureste del Castillo de Troski. En ese lugar, verás una cutscene que lanzará la primera quest — «Dicey Situation». Si ya estás en el mapa de Kuttenberg, vuelve a la región de Troski a través del cochero que hay al oeste de Sukhdol.

Brushes with Death — es una historia independiente con sus propios personajes, diálogos y elecciones morales que pueden afectar al final. Una de estas elecciones puede incluso conducir a un logro secreto — Si haces hablar a Wojta más de lo que quiere... El DLC no continúa la trama principal, sino que entreteje a Henry en el drama personal de Voyta, que se presenta separado del conflicto global del juego.

Puedes jugar al DLC inmediatamente después del primer acto o durante el segundo — en ambos casos, la historia estará disponible. Sin embargo, si comienzas la búsqueda después del final, el mundo del juego no siempre reacciona de forma lógica a los acontecimientos de la trama principal. Algunas regiones a las que te envía el DLC pueden parecer inaccesibles.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Tardarás hasta 12 horas en completarlo, pero puedes hacerlo más rápido si no te interesan las aventuras secundarias o la exploración del mapa. Las tareas son bastante sencillas — buscar, hablar, encontrar — y un poco coñazo si no ocurre nada inesperado entre los puntos de la ruta.

Resumiendo: El DLC, obviamente, no se sentirá como un juego independiente, pero por este precio, es un pecado quejarse. El complemento puede seguir siendo una buena razón para volver al mundo de la Bohemia medieval. Este es el primero de los tres DLC de pago previstos por el estudio: los dos siguientes — Legacy of the Forge y Mysteria Ecclesiae — saldrán en otoño e invierno, respectivamente.

Warhorse Studios sigue desarrollando Kingdom Come: Deliverance 2 y añadiendo nuevos parches. Por ejemplo, los desarrolladores ampliado el juego con un modo hardcore, а los mods lo hicieron aún más difícil. Además, uno de los mayores parches fue cuando añadimos soporte para mods, un peluquero y más de 1000 correcciones.

Fuente: IGN