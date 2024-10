Kingdom Come Deliverance 2 recibirá Denuvo, lista — en Steam.

Kingdom Come: Deliverance 2 es muy esperado por muchos jugadores. Pero la alegría del lanzamiento del juego puede estar teñida de un poco de tristeza.

del grupo Denuvo Games en Steam ha añadido el juego a su lista. Según la empresa, Kingdom Come: Deliverance 2 recibirá la onerosa protección antimanipulación de Denuvo y no se publicará en la tienda GOG.

En la página oficial del juego en Steam no menciona Denuvo, al menos de momento. Sin embargo, Deep Silver ha utilizado Denuvo en algunos de sus juegos para PC. Dead Island 2 tenía Denuvo, pero funcionaba perfectamente en PC.

Si la información es cierta, es un poco extraño que no se haya mencionado oficialmente Denuvo, ya que el juego ya está disponible para reserva. Pero tampoco hay requisitos mínimos para PC. El desarrollador Warhorse aún no los ha publicado, pero Daniel Vavra afirmó anteriormente que KCD2 requeriría una NVIDIA RTX 4080 Super para conseguir 60 imágenes por segundo en 4K y con ajustes ultra altos. Por cierto, el tema del Ray Tracing aún no se ha resuelto.

Kingdom Come: Deliverance 2 saldrá a la venta el 11 de febrero de 2025. Ya sabemos muchas cosas sobre el juego, entre ellas más de 20 minutos de vídeo de juego.

Fuente: DSOG