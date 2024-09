No queríamos competir con S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilisation 7, Kingdom Come Deliverance 2 y muchos otros juegos saldrán casi simultáneamente.

Algunos lectores de ITC.ua están planeando unas vacaciones para el lanzamiento de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl en octubre. Pero también está febrero de 2025, que está anormalmente ocupado con lanzamientos como Civilization 7.

Lo irónico es que muchos editores han pospuesto juegos a este mes por miedo a la competencia. Como resultado, se ha creado una situación en la que muchos lanzamientos con un público coincidente saldrán casi con toda seguridad en febrero. Y no todos los jugadores encontrarán tiempo y dinero para ellos, al menos no rápidamente.

El último port anunciado es Assassin’s Creed Shadows. Ayer, los desarrolladores del juego anunció su lanzamiento el 14 de febrero de 2025. Ubisoft explica esta decisión «por garantizar la máxima calidad del producto antes de su lanzamiento» y promete a los preorderers DLC gratuitos. El nuevo Assassin’s Creed ha recibido muchas críticas desde su anuncio, así que hay mucho que arreglar.

Obsidian ha aplazado el estreno de Avowed hasta el 18 de febrero. La anterior fecha de lanzamiento anunciada aleatoriamente, el 12 de octubre, estaba muy cerca de fecha de lanzamiento actualizada de S.T.A.L.K.E.R. 2. Los desarrolladores han declarado explícitamente que quieren dar al juego «respiro» — bueno, lo hicieron.

Kingdom Come: Deliverance 2 también ha sido aplazado — el 11 de febrero. No se habló de competencia, pero Warhorse necesitaba tiempo para mejorar el juego. Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para finales de 2024, pero no se especificó la fecha.

La fecha anterior puede llamarse la más desafortunada, porque el mismo día se lanzará otro potente juego sobre la antigüedad — Civilisation 7. Nadie pospuso la estrategia; ya se anunció en agosto, en la Gamescom 2024. Obviamente, los desarrolladores de Firaxis no tienen miedo de cualquier competencia.

Monster Hunter Wilds tampoco se transfirió, y la fecha se anunció en el State of Play de PlayStation. El juego saldrá a la venta el 28 de febrero. El final del mes parece ser el más exitoso en esta situación.