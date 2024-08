Kit Harington en «House of the Dragon»: «No lo he visto y es poco probable que lo haga alguna vez»

Kit Harington, que interpretó a Jon Nieve en la serie «Juego de Tronos», dijo que no ha visto «House of the Dragon» y que no tiene planes de hacerlo en el futuro.

«No puedo verlo más,» dijo Harington a Associated Press (vía Games Radar). «Creo que he pasado demasiado tiempo en ese universo».

El actor añadió que ha oído buenas críticas sobre «House of the Dragon», pero que a pesar de ello, no quiere volver a la historia de — «Juego de Tronos», y que no tiene previsto retomarla en los próximos años.

Harington — no es la única estrella «Juego de Tronos» que evita «House of the Dragon». Anteriormente, Emilia Clarke, conocida por su papel de Daenerys, dijo que no se atrevía a ver la precuela.

«Simplemente no puedo hacerlo. Es tan extraño y tan parecido a una reunión escolar. Lo evito».

En cuanto a Harington, ahora quiere alejarse de su personaje de «Juego de Tronos» y centrarse en personajes alternativos, incluido el que interpreta en «Industria».

«House of the Dragon» es una precuela de la exitosa «Juego de Tronos», basada en la novela «Fuego y Sangre» de George R.R. Martin. La historia sigue la lucha entre los Targaryen verde y negro por el trono — acontecimientos que tienen lugar 200 años antes de los sucesos de «Juego de Tronos».

Hasta ahora, se han estrenado los ocho episodios de la segunda temporada (disponibles en ucraniano en Megogo), pero el final no impresionó a los fans — a pesar de que el episodio atrajo a un récord de temporada de 8,9 millones de espectadores, sus puntuaciones fueron las más bajas del programa. Entre otras cosas, criticaron el gran número de diálogos e intrigas prolongados, junto con la ausencia de una esperada batalla naval.

Ahora «House of the Dragon» ha sido renovada oficialmente por una tercera temporada — su producción comenzará en 2025, y la misma historia llegará a su fin en la cuarta.