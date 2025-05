Kojima revela la fecha de lanzamiento de Death Stranding — A Norman Reedus no le importaría volver

Hideo Kojima ha puesto fecha de estreno a una película basada en Death Stranding, que podría contar con una cara conocida — Norman Reedus.

El actor es conocido por su papel del protagonista Sam Porter Bridges en el juego original. Actualmente, la película basada en el juego se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Por lo tanto, todavía es posible «subirse al carro» — Norman Reedus ha expresado su deseo de interpretarse a sí mismo.

«Si fuera una opción, sí, por supuesto. No sé qué está pasando con eso, ¿no? Ahora mismo (la película) está todavía en preproducción, pero sí. Sí, por supuesto», — respondió Reedus a la pregunta sobre su participación en el proyecto.

Pero no existe una casta oficial, sino Michael Sarnoski ya está trabajando en la película. La producción es una colaboración entre Kojima Productions y A24. Si imaginamos que Norman Reedus interpretará realmente el papel protagonista, nadie podrá decir que Sam no se parece a la versión del juego.

Aunque no se sabe a quién veremos en la película — sí sabemos aproximadamente cuándo podremos verla. Hideo Kojima afirma que será aproximadamente en 2027. Al mismo tiempo, ha admitido que lleva mucho tiempo queriendo hacer una película, pero que él mismo no se convirtió en guionista porque estaba centrado en proyectos y tu «juego»

«Crecí viendo cine. Dirigir sería, en cierta medida, un homenaje a eso. Además, me estoy haciendo mayor, ¡y prefiero hacerlo mientras aún soy joven!» — dice Kojima.

Como recordatorio, el primer juego de Death Stranding se convirtió en un éxito y ya ha atraído a más de 20 millones de jugadores. La secuela — Death Stranding 2: On the Beach — saldrá a la venta el 26 de junio en PS5. Tras él, Kojima planea desarrollar otro juego, la película de acción y espionaje Physint, que podría convertirse en parte en un proyecto cinematográfico. También hay que mencionar su otro proyecto experimental — OD para Xbox. Hace tiempo que no sabemos nada de él, aunque se anunció en 2023.

