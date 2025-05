Hideo Kojima ha creado un «testamento del juego» — pendrive con ideas para los futuros juegos del estudio

«Hasta entonces, no me creía viejo, ¿sabes? Simplemente no sentía mi edad y pensaba que podría crear durante el resto de mi vida. Pero entonces enfermé y no pude crear nada. Y vi a mucha gente a mi alrededor muriendo en ese momento. Me enfrenté a la muerte. Por supuesto, me recuperé, pero ahora pienso: «Espera, ¿cuántos años me quedan para hacer un juego o una película?» ¿Quizá me queden 10 años?», — admite Kojima.