La almohadilla térmica de grafeno Coracer GPE-01 para AMD AM5 es 17 veces mejor que la pasta térmica y supera al metal líquido

El fabricante chino Coracer ha introducido almohadillas térmicas de grafeno para procesadores para el zócalo AM5 de AMD. Anteriormente, GPE-01 sólo era compatible con Chips Intel LGA1851 y LGA1700.

A finales del año pasado se presentó la pastilla GPE-01 de 21 x 44 mm de Segotep para el factor de forma alargado de los procesadores Intel LGA1851 y LGA1700. Se trata de una marca muy conocida en el mercado chino, pero poco se sabe de Coracer. La variante GPE-01 para AM5 mide 32 x 32 mm y encaja bien con la cubierta del disipador de calor del procesador. El nuevo GPE-01 tiene una forma cuadrada que cubre el disipador de calor y no sobresale más allá de las esquinas. La almohadilla térmica está cubierta con un material aislante que evita cortocircuitos entre el grafeno y la CPU.

Según Coracer, el GPE-01 utiliza una combinación de grafeno y silicio para conseguir una fantástica conductividad térmica de hasta 130 W/m-K. Esto es casi el doble que la pasta térmica de metal líquido Conductonaut de Thermal Grizzly. Además, supera en más de 17 veces la conductividad térmica de las almohadillas térmicas de grafeno Thermal Grizzly KryoSheet y la pasta térmica rellena de carbono Arctic MX-6, y en 15 veces la de la almohadilla térmica de cambio de fase Honeywell PTM7950.

Sin embargo, se han dado casos de fabricantes que exageran los valores de conductividad térmica para promocionar sus productos. Aunque los estudios han demostrado que el grafeno puede alcanzar niveles de hasta 4000 W/m-K, para obtener valores elevados en un producto comercial es necesario, como mínimo, realizar pruebas. Actualmente no hay reseñas de productos en el segmento chino ni en el resto de Internet.

Coracer también afirma que la junta GPE-01 puede durar hasta 10 años. Esto no es sorprendente porque interfaz térmica de grafeno no se seca como la pasta térmica, y no gotea como algunos termogeles. Al menos, este producto durará hasta el próximo cambio de sistema para los entusiastas activos. El fabricante aún no ha revelado el precio del GPE-01. La versión de Intel mencionada cuesta unos 15 dólares en el sitio web chino Taobao.

Fuente: Tom’s Hardware