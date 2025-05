Acer en Computex 2025: portátiles para juegos y monitores portátiles

Cada año, la feria Computex de Taipei se convierte en un escenario para los gigantes de la tecnología, donde todos intentan sorprender. En 2025, Acer llevó a la feria un montón de dispositivos nuevos, dirigidos a jugadores y creadores de contenidos. La empresa también ha preparado soluciones para quienes buscan un dispositivo versátil para el trabajo diario, e incluso soluciones portátiles no estándar.

Portátiles para juegos Acer Predator

Empecemos por las novedades gaming. Acer ha mostrado portátiles gaming Predator actualizados, entre ellos el compacto Predator Triton 14 AI. Este portátil de 14,5 pulgadas pesa sólo 1,6 kg y tiene un cuerpo de aluminio de 17,31 mm de grosor. Los usuarios tienen acceso a un panel táctil OLED WQXGA+ (2880×1800) certificado por Calman con una frecuencia de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. Se incluye un lápiz óptico. El dispositivo contiene un procesador Intel hasta Core Ultra 9 288V emparejado con una tarjeta gráfica NVIDIA hasta GeForce RTX 5070. El refrigerador Dual AeroBlade 3D de 6ª generación con una interfaz térmica de grafeno se utiliza para enfriar los componentes calientes en un cuerpo compacto. Acer Triton 14 AI saldrá a la venta en Europa en julio por un precio a partir de 2999 euros.

Otro dispositivo para jugadores es el emblemático portátil para juegos Predator Helios 18 AI, que Acer ya anunció en invierno. Este sistema incluye una pantalla Mini LED 4K de 18 pulgadas, un procesador hasta Core Ultra 9 275HX y una tarjeta gráfica hasta GeForce RTX 5090. También tiene un teclado mecánico con los nuevos interruptores MagKey 4.0. El precio en Europa empieza en 3699 €.

Ultrabooks de la serie Swift con IA

En el segmento de los portátiles ultraligeros, Acer ha mostrado el Swift Edge 14 AI — un dispositivo que pesa sólo 990 g, con un cuerpo de aleación de magnesio y aluminio. Su grosor es de 15,9 mm. En su interior hay un procesador Intel hasta Core Ultra 9 288V, gráficos Intel Arc integrados, hasta 32 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de SSD PCIe Gen 4. Se afirma que la duración de la batería es de hasta 21 horas. Las ventas en Europa comenzarán en junio con un precio a partir de 1599 euros.

Hay dos modelos de portátiles disponibles para los creadores de contenidos digitales: Swift X 14 AI con procesador AMD hasta Ryzen AI 9 365 y Swift X 14 basado en chip Intel hasta Core Ultra 9 285H. Ambos cuentan con tarjetas gráficas de hasta RTX 5070. Está previsto que las ventas comiencen en julio, y el precio anunciado es de 1.799 €.

Portátiles Copilot+ con IA para el trabajo diario

La serie Swift Go AI dentro del concepto Copilot+ PC está diseñado para el trabajo de oficina y el estudio. El Swift Go 16 AI tiene una pantalla OLED WUXGA+ (2048×1280 píxeles) de 16 pulgadas, mientras que el Swift Go 14 AI tiene un panel OLED WUXGA (1920×1200 píxeles) de 14 pulgadas. Ambos modelos se basan en procesadores Intel hasta Core Ultra 7 258V, contienen hasta 32 GB de RAM y unidades de estado sólido con una capacidad de hasta 2 TB. El fabricante promete una autonomía de hasta 16 horas. El Swift Go 14 AI saldrá a la venta en julio a partir de 1199 euros, y el Swift Go 16 AI — en agosto a partir de 1299 euros.

Portátiles Aspire disponibles con IA

La línea Aspire se ha ampliado con los modelos Aspire 14 AI y Aspire 16 AI. El primero se basa en un procesador AMD hasta Ryzen AI 7 350, admite Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y una pantalla OLED con certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Aspire 16 AI — es una solución económica basada en el chip Qualcomm Snapdragon X. Cuenta con una pantalla WUXGA de 16 pulgadas (táctil en algunas versiones), puertos USB4 Type-C y compatibilidad con Wi-Fi 7. Ambos estarán disponibles en Europa en julio con precios a partir de 999 €.

Monitores

Acer también trajo toda una colección de monitores. Entre ellos está el Nitro PG271K: una pantalla IPS de 27 pulgadas con dos modos — 4K@72Hz o FHD@144Hz. Tiene un tiempo de respuesta de 0,5ms, pata de soporte, soporte VESA, puertos USB-C y HDMI.

También hay un monitor portátil de doble pantalla PD243YE. Tiene dos paneles Full HD de 23,5 pulgadas colocados uno encima del otro. La pantalla superior se puede inclinar de 0 a 315 grados, lo que puede ser útil para quienes trabajan con grandes cantidades de información. La conexión se realiza a través de USB-C o HDMI.

Para los aficionados a los juegos de ritmo rápido, ofrecemos el Predator X27U F5. Se trata de un monitor QD-OLED de 26,5 pulgadas con una frecuencia de 500 Hz, resolución 1440p, cobertura de la gama de colores DCI-P3 del 99 %, tiempo de respuesta de 0,03 ms, altavoces integrados y un soporte totalmente ajustable.

Además, hay monitores inteligentes: GA321QK P (32″, 4K UHD, 165 Hz, Google TV) y GA341CUR W0 (34″, UltraWide QHD, 240 Hz, Google TV). Son adecuados no solo para trabajar, sino también para el entretenimiento en streaming.