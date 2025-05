«La bailarina» Ana de Armas recibió «embargo de negatividad» — Lionsgate exige que sólo se publiquen buenas críticas hasta el 4 de junio

Los medios de comunicación extranjeros se enfrentaron a una extraña especie de embargo por la próxima película «Ballerina» de Lionsgate — el estudio sólo permitió publicar buenas críticas hasta el 4 de junio, mientras que las negativas sólo después de esa fecha.

Así lo ha informado Jordan Rumi, de World of Reel, citando correos electrónicos que el estudio envió a la prensa. Para ser más precisos, Lionsgate permite reseñas «entusiastas» y sin spoilers desde el 22 de mayo, mientras que las reseñas «críticas» están prohibidas hasta el 4 de junio.

I gotta hand it to BALLERINA distributors Lionsgate, most studios don’t have the stones to come right out and say, «you’re allowed to tweet about it, but only if it’s positive» — commendable honesty! pic.twitter.com/BgYNQ64zQo

— Charles Bramesco (@intothecrevasse) May 22, 2025