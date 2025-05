«Ha superado su duelo»: «John Wick 5» mostrará «una historia completamente nueva» sin relación con la Mesa Alta.

El director de John Wick, Chad Stahelski, afirma que el argumento de «Alta Mesa» ha llegado a su conclusión lógica con la cuarta película de la franquicia, mientras que la quinta entrega contará «una historia completamente nueva».

«La saga John Wick parecía haber terminado», — dijo Chad en una entrevista Empire. «Así que la única manera de hacer una quinta película es contar una nueva historia sobre el personaje. No una secuela de La mesa alta. John ha superado su duelo. Será algo diferente, la gente verá el trailer y dirá: «Maldición, tengo que ver esto»».

La serie de películas de John Wick comenzó en 2014, con Keanu Reeves en el papel del asesino a sueldo titular, que tras su jubilación no puede despedirse del mundo del hampa. La cuarta película estreno en cines en 2023 y recaudó 440 millones de dólares (casi la mitad de los ingresos totales de la franquicia). La historia en sí terminaba con el Winston de Ian McShane y el Bowery King de Laurence Fishburne junto a la tumba con el nombre de Vic y mirándola, había dudas sobre la continuaciónpero en abril Lionsgate anunció — la quinta película está oficialmente en desarrolloy Reeves está de vuelta en el papel principal.

Cabe destacar que está claro que a los fans de la franquicia no les faltará contenido en el futuro: además de «John Wick 5», el estudio anunció el desarrollo de una precuela animada con la voz de Reeves y un «spinoff de acción real» sobre el asesino ciego Kaney spinoff de la serie «John Wick: Bajo la mesa alta».

«La serie John Wick y la animación son nuestras prioridades,» dijo Stahelski. «La idea es probar algunas cosas, explorar ciertas áreas y utilizar estas dos propiedades para catapultarnos a ideas para John Wick 5».

A partir del 6 de junio, esperamos el estreno en los cines «Bailarinas» — spinoff «John Wick» protagonizada por Ana de Armas como una asesina profesional que intenta vengar la muerte de su padre. La trama tiene lugar después de los acontecimientos de la tercera película de la franquicia, y el propio Reeves es supuestamente Allí ni siquiera tuvo un cameo, sino un papel de pleno derecho.

El guión de «Ballerina» fue escrito por Shay Hatten («Army of the Dead») y dirigido por Len Weisman («Another World»). Sin embargo, durante mucho tiempo se rumoreó que Stahelski había vuelto a rodar la película desde cero, ya que supuestamente Lionsgate no estaba contenta con el trabajo de Weisman. Según Wrap, la primera versión de la película «Ballerina» resultó «desordenada», y los reshoots duró 2-3 meses, lo que, a su vez, fue mucho tiempo,influyó en el desarrollo del remake «Highlander»de la que se encarga Stahelski. Lionsgate es obviamente negó todos estos rumores.