La cara de Ciri en el nuevo tráiler de The Witcher 4 es una copia «directa del modelo» de The Witcher 3, — CD Projekt Red

CD Projekt Red afirma que el aspecto de Ciri en The Witcher 4 — es una copia directa del modelo de The Witcher 3.

La aclaración llega después de que muchos jugadores criticaran el aspecto de Ciri en primer tráiler publicado en diciembre de 2024 en The Game Awards 2024. Después de eso, los fans empezaron a estudiar su modelo «bajo el microscopio» y a comparar los nuevos renders con su aspecto en The Witcher 3. En general, la protagonista fue odiada por las notables diferencias visuales. Pero el CDPR asegura que los cambios son mínimos y no afectan al modelo en sí.

El comentario llegó tras una nueva presentación de The Witcher 4 en Epic Games State of Unreal, donde CDPR mostró una demo técnica y un tráiler cinemático. Uno de los representantes del estudio confirmó a Kotaku que, efectivamente, el rostro de Tsiri fue trasladado de los «tres» — con adaptación a la tecnología moderna.

«Este es el mismo modelo de personaje utilizado en el tráiler [2024]. El rostro de Ciri es una copia directa del modelo de The Witcher 3, adaptado para funcionar con la última tecnología MetaHuman. Se han realizado dos cambios sutiles para mejorar la calidad de la animación: cejas ligeramente levantadas y una zona de los ojos más relajada; esta última estaba presente en el tráiler, pero se eliminó más tarde», — afirma un portavoz de CDPR.

Además de la escena con Ciri, el nuevo vídeo también mostraba una gran ciudad con NPC, un mundo abierto, monstruos como una mantícora y una pista de circo con una multitud. Dado que CDPR mostró imágenes de una demo técnica en una PS5 básica — es probable, The Witcher 4 no será una exclusiva de PS6 después de todocomo algunos habían especulado. Durante la conferencia no se mencionó la fecha de estreno ni otros detalles de la trama. Se sabe que The Witcher 4 entró en plena fase de producción el año pasado.

Fuente: Kotaku