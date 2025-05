Tom Cruise en «Misión: Imposible 2» realizó una acrobacia con una pierna rota — el plano quedó en la película

En vísperas del estreno de «Misión: Imposible 8», Tom Cruise recordó las acrobacias más impresionantes que ha realizado en su carrera — y una de ellas tuvo que completarla con una pierna rota.

Se trata del momento en el que escaló una montaña en Moab, Utah — la escena de apertura de la segunda parte de la franquicia, que se trasladó desde Australia debido a las fuertes lluvias pero que, en su lugar, acabó con un viento de vendaval.

«He volado desde Australia y hay un vendaval. No podemos subir al equipo de filmación a la montaña. Estoy agotado por el jet lag, no sé qué hacer, me siento presionado. Llevamos 6 meses intentando rodar esta escena inicial», recuerda Cruise en una entrevista Empire. «Al día siguiente hacía mejor tiempo, así que pensé que debía hacerlo».

Tom llamó al equipo y se fue a la montaña — obviamente, él mismo estaba filmando la escena de la escalada, así como muchos otros episodios peligrosos.

«Subo hasta donde tengo que estar para el primer disparo. Regulo mi paso. Si me caigo — la cuerda de seguridad me sujetará, pero me golpearé contra la montaña. La roca en sí era muy resbaladiza. En ciertos momentos pensé: «Dios mío, estoy resbalando, me voy a caer». Cuando estaba haciendo la Cruz de Hierro (un movimiento en el que queda suspendido entre dos trozos de roca), en realidad estaba colgado, pero no del todo bien, y se nota».