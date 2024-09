La nave espacial Boeing atrapada en la ISS comenzó a hacer «sonidos espeluznantes»

Durante el fin de semana, el astronauta Butch Wilmore oyó que la nave espacial Boeing Starliner empezaba a hacer ruidos extraños.

Anteriormente, la nave que transportaba a dos astronautas a la ISS se enfrentó a una serie de problemas técnicos y ahora debe regresar a la Tierra vacía, mientras que la tripulación, que se encuentra varada en la estación como consecuencia de ello, será trasladada en avión a casa «transbordador» SpaceX.

Mientras tanto, el sábado, el Starliner, que permanecía acoplado a la ISS, comenzó a emitir extraños sonidos repetitivos — se oyen en una conversación entre el astronauta Butch Wilmer y el Control de Misión de la NASA (aproximadamente a los 45 segundos)

Starliner crew reports hearing strange «sonar like noises» emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq

