La serie de Harry Potter de HBO presenta a un trío de actores principales — los nuevos Ron, Hermione y Harry

La serie Harry Potter ha desvelado oficialmente el trío de actores que asumirán los principales papeles infantiles. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alistair Stout interpretará a Ron Weasley.

El casting comenzó oficialmente el pasado otoño y, en febrero, los responsables de la serie informaron de que más de 30.000 actores se habían presentado a las audiciones para los principales papeles infantiles.

«Tras una extraordinaria búsqueda dirigida por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestros Harry, Hermione y Ron. El talento de estos tres actores únicos es asombroso y no podemos esperar a que el mundo vea su magia juntos en la pantalla. Queremos dar las gracias a las decenas de miles de niños que se presentaron a las audiciones. Ha sido un verdadero placer descubrir a tantos jóvenes talentos», dijeron la showrunner Francesca Gardiner y el productor ejecutivo y director Mark Milod en un comunicado (vía Variety).

Los papeles en la serie de películas de Harry Potter llevaron a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint a la fama mundial a principios de la década de 2000. La serie podría reportar un éxito similar a sus jóvenes sustitutos, que en su mayoría son novatos en el mundo de la interpretación: McLaughlin y Stanton han tenido cameos en películas, mientras que el papel de Stout como Ron Weasley será su debut.

Como recordatorio, el reparto de adultos incluye el aclamado Paapa Essied como Severus Snape Janet McTeer (Minerva McGonagall), John Lithgow (Albus Dumbledore),Nick Frost (Rubeus Hagrid)Luke Tallon (Quirinus Quirell) y Paul Whitehouse (Argus Filch), que, por cierto, también es miembro de la apareció en las películas originales de Harry Potter en un cameo.

Los creadores de la serie prometen una adaptación fidedigna de los libros y mostrarán personajes adultos más joven que en las películas originales, por lo que «se ciñe al canon de Rowling» — hablamos en concreto de la familia Dursley y de Severus Snape, que en el primer libro sólo tenía 31 años.

La serie constará de 7 temporadas, y su producción durará al menos 10 años. Está previsto que la primera se ruede en verano y se estrene en 2027.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

La autora original, J.K. Rowling, participa en el proyecto como productora ejecutiva. Anteriormente, se enfrentó a las críticas de la estrella de The Last Of Us, Pedro Pascal, que llamó a boicotear la nueva serie por la actitud del guionista hacia las personas LGBT.