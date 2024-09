La serie «El Señor de los Anillos» ha recaudado 40 millones de visionados en 11 días — y esto no es ni mucho menos un récord

La segunda temporada de El Señor de los Anillos continúa su marcha «pesada» en Prime Video, muy por detrás de la primera temporada en términos de visionados.

Según Amazon (vía Deadline), los cuatro primeros episodios de la segunda temporada de «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» fueron vistos por 40 millones de espectadores en 11 días. La serie ocupó el primer puesto en la clasificación mundial de Prime Video y se convirtió en una de las 5 mejores temporadas de televisión de la plataforma. Al mismo tiempo, si comparamos los visionados con la primera temporada —, no todo parece tan perfecto. Esta última reunió a 25 millones de espectadores en un solo día, cuando debutaron los dos primeros episodios (Amazon no facilita tales estadísticas para la segunda temporada).

Terceras empresas de medición de visionado televisivo informaron de que la audiencia de la serie «El Señor de los Anillos» en el fin de semana del debut cayó un 50% en comparación con la primera temporada. Sin embargo, cabe señalar que esta situación no es nueva para las extensiones de programas de televisión — segunda temporada «House of the Dragon» ídem sufrió una caída del 22% durante el estreno, pero las vistas nivelado más cerca de la final

También cabe mencionar que la primera temporada de «Los anillos del poder», a pesar de batir récords de audiencia en su debut, se enfrentó a un éxodo de la audiencia al final — se informó de que sólo el 37% de la audiencia lo vio hasta el final (que parecía demasiado trágica para ser potencialmente «la serie más cara» de la historia, valorada en casi 500 millones de dólares).

La acción de la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder» transcurre miles de años antes de los acontecimientos de «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos» — en la segunda era de la Tierra Media, cuando Sauron y los elfos crearon los anillos de poder y luego forjaron en secreto el Anillo Único para gobernar al resto.

La primera temporada está actualmente en streaming en Prime Video y hay disponibles cuatro episodios de la segunda, con el quinto episodio el 12 de septiembre.