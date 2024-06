La segunda temporada de «House of the Dragon» debutó con 7,8 millones de espectadores, un 20% menos que la primera temporada

El primer episodio de la secuela de la serie «House of the Dragon» se estrenó este domingo y congregó a una multitud en la noche del estreno 7,8 millones de telespectadores en Estados Unidos — el resultado es sin duda digno, pero muy inferior al episodio de estreno de la primera temporada.

En agosto de 2022, el episodio de estreno de la primera temporada de «House of the Dragon» visto por 10 millones de telespectadores — el mayor estreno de la historia de HBO. En general, la audiencia media de la primera noche de casi todos los episodios de la temporada osciló entre 9 y 9,5 millones de espectadores.

Como resultado, en todas las plataformas, la primera temporada de «House of the Dragon» tuvo una media de 29 millones de espectadores por episodio (HBO mide las visualizaciones en los 90 días posteriores al estreno de la temporada), la más alta de cualquier serie de streaming desde el final de «Juego de Tronos» (hasta que «The Last of Us» superó a «House of the Dragon» a principios de 2023 con una media de más de 30 millones de espectadores en todo el periodo).

No obstante, los 7,8 millones de espectadores de la primera noche de la segunda temporada de «House of the Dragon» parecen buenos en comparación con otros programas. Por ejemplo, «True Detective: Night Country» promedió alrededor de 13 millones de espectadores por episodio a lo largo de la temporada, incluyendo varias semanas de emisión y otros visionados en diferido; la segunda temporada de «White Lotus» obtuvo 10,1 millones de espectadores, y la temporada más reciente de «Los herederos» promedió 8,7 millones de espectadores — sólo 900.000 más de los que «House of the Dragon2» cosechó en una sola noche.

Basada en la novela de George R.R. Martin «Fuego y Sangre», «House of the Dragon» cuenta la historia de la Casa Targaryen, que tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos de «Juego de Tronos».

«En la segunda temporada, tras la coronación del rey Aegon II y la muerte del hijo de la reina Rhaenyra, la Casa Targaryen se dividió en dos. En Desembarco del Rey, Aegon II gobierna desde el Trono de Hierro con el apoyo de Alicent y el Consejo Verde y la protección del dragón más grande de Poniente. En el exilio en Rocadragón, la reina Rhaenyra y su Consejo Negro están considerando su próximo movimiento. La guerra civil se avecina, y ambos bandos buscan el apoyo de las grandes casas de Poniente, amasando eventualmente ejércitos — y dragones».

Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Ewan Mitchell (el queno miró «Juego de Tronos») y otros. Entre los recién llegados están Abubakar Saleem (Aline de Hull), Gail Rankin (Alice Rivers), Freddie Fox (Sir Gwain Gaiter), Simon Russell Beale (Sir Simon Strong), Clinton Liberty (Addam de Hull).

El primer episodio de la segunda temporada «House of the Dragon» en actuación de voz ucraniana está disponible en Megogo — los ocho episodios restantes se estrenarán cada lunes hasta el 5 de agosto.

Anteriormente, George R.R. Martin anunció que la segunda temporada de «House of the Dragon» Dragon’s Denrecibido «episodios muy oscuros»que hará llorar al espectador, y el showrunner Ryan Condal anunció la serie «Blood and Cheese», que estaba prevista desafiar la brutalidad de la escena de la Boda Roja de «Juego de Tronos» (mostrada finalmente en el primer episodio).